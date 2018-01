"Vó Zizinha" vence Eldorado Brasilis O barco de casco vermelho, ?Vó Zizinha?, do Rio de Janeiro, modelo Farr de 40 pés, é o vencedor na classificação geral da 4ª Regata Eldorado/Brasilis. Em um duelo equilibrado com o Quiricomba Oporttunity pela classe ORC, o veleiro do comandante Wagner Gomide concluiu o trajeto de 2.300 quilômetros com o tempo de 210 horas e 19 minutos. Apenas uma hora e 9 minutos a frente do barco da Escola Naval, depois de muita rivalidade técnica e tática no Atlântico Sul. Na classe Bico de Proa a vitória apertada ficou para a tripulação feminina do Daslu/Portugal Telecom, com 215 horas e 21 minutos de prova e dramáticos 28 minutos de vantagem sobre o BL-3 Alforria de Ilha Bela. Os barcos Corumii, Normandie, Scene Schatzy e o bandeira francesa Toustem também já estão no Iate Club do Espírito Santo. O capixaba Rajada, o paulista Mar Sem Fim e o Kanaloa de Ubatuba, são esperados nesta quinta-feira encerrando a regata. O tempo obtido pelo ?Vó Zizinha? é o segundo melhor entre todos os vencedores da Eldorado/Brasilis. Em 2001 o Touchê Safra estabeleceu o recorde com 181 horas e 49 minutos. O Albatroz da Escola Naval venceu em 2000 com 236 horas e 2 minutos, enquanto o barco baiano V.Max ganhou a regata no ano passado com 217 horas e 7 minutos. Empunhando uma garrafa de champanhe logo depois de cruzar a linha de chegada, na madrugada de quarta feira, o comandante do campeão ?Vó Zizinha? sentia-se aliviado. "Depois da quebra da haste que sustenta a vela-balão, o nosso maior adversário Quiricomba, passou a ameaçar de perto. Eles tiraram 50 milhas em menos de um dia. Achamos que não seria possível segurá-los, por isso estamos muito felizes. É uma grande honra vencer um barco tão veloz e com uma tripulação muito bem treinada", festejou Wagner Gomide. O comandante do ?Vó Zizinha? fez questão de elogiar a competição enquanto comemorava a vitória. "Foi um prazer disputar uma regata tão bem organizada e contar o tempo todo com o apoio do rebocador Tridente da Marinha do Brasil, que sempre esteve por perto nos dando a segurança necessária para enfrentarmos esse grande desafio", destacou Gomide, ainda no pier do Iate Club do Espírito Santo. A principal característica da 4ª edição da maior prova de oceano do País, foi o equilíbrio e a disputa técnica entre as embarcações mais velozes. Numa regata que tem 10 dias de duração, a diferença de apenas uma hora de um barco para outro, não representa quase nada. É muito raro ver-mos numa prova oceânica de longo percurso, as tripulações conservarem a motivação na briga por posições a cada milha percorrida até a linha final. Foi um show de vela", analisou o árbitro geral da Eldorado/Brasilis , Ricardo Costa. A organização da regata começa a planejar a 5ª edição da prova prevista para janeiro de 2004. A intenção é de quebrar mais uma vez o número de veleiros inscritos. Foram seis barcos na primeira edição em 2000, nove em 2001, onze em 2002. Neste ano, treze veleiros fizeram a inscrição para correr a regata oceânica e de ter o raro privilégio de conhecer a exótica Ilha da Trindade, a porção de terra brasileira mais oriental no Atlântico Sul.