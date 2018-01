Vó Zizinha volta a liderar Regata O veleiro carioca "Vó Zizinha" recuperou a liderança da Regata Eldorado-Brasilis e deverá ser o primeiro a chegar à Ilha de Trindade, na tarde desta quarta-feira, completando a primeira parte da competição de 1260 milhas náuticas (2336 quilômetros), que é mais longa regata de vela oceânica do Brasil. Segundo o árbitro da regata, Ricardo Costa, o "Vó Zizinha" poderia ter aumentado mais a distância para os demais concorrentes, não fosse uma vela rasgada. Além disso, a equipe enfrentou problemas de comunicação depois que uma antena se desprendeu do mastro. "Conversei de manhã com o comandante Wagner Gomide e ele me contou que a tripulação levou três horas para fazer alguns reparos. O veleiro vai fazer as últimas milhas de maneira precária. Só quando chegar à Trindade é que os tripulantes terão condições de fazer um conserto melhor", explicou Ricardo Costa. O rebocador "Tridente", da Marinha do Brasil, onde se encontra o árbitro Ricardo Costa, chegará na manhã desta quarta-feira à Ilha de Trindade, preparando a linha de chegada dos participantes. Em média, com os cronômetros zerados, os veleiros deverão permanecer cerca de um dia na ilha. "A princípio, os primeiros colocados ("Vó Zizinha", "Daslu/Portugal Telecom Brasil", "Quiricomba/Opportunity" e "BL3/Alforria") deverão cumprir a primeira metade da prova em menos de 90 horas. Isso significa que continuamos com a possibilidade da quebra de recorde, já que a volta costuma ser mais rápida", disse Ricardo Costa. O "Touchê", em 2001, completou a regata em 181h49m. No ano passado, O "V-Max/Nautos" fez a prova em 214h07m. Nesta terça-feira, os ventos sopraram na direção nordeste com média de 15 nós, o que proporcionou aos veleiros uma velocidade média de 8 nós (cerca de 15,5 km/h). As informações atualizadas sobre a regata podem ser obtidas pelo site www.radioeldoradofm.com.br. As rádios Eldorado AM e FM também tem diversos boletins diários com os três repórteres que acompanham a regata entre Vitória e Ilha de Trindade. Ari Pereira Júnior está a bordo do rebocador "Tridente", Paulina Chamorro integra a tripulação feminina do "Daslu/Portugal Telecom Brasil" e Fernando Solano manda informações direto do veleiro "Mar Sem Fim".