Volandri é o 1º cabeça-de-chave a cair em Moscou O italiano Filippo Volandri, quinto cabeça-de-chave, foi eliminado na estréia no Torneio de Moscou, na Rússia, ao perder nesta segunda-feira para o checo Jan Hernych por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. A competição está sendo disputada em quadras cobertas de piso sintético e distribui US$ 1 milhão em premiação. Ocupando a 34ª colocação do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Volandri estava embalado após ganhar o título do Torneio de Palermo. Na próxima rodada, Hernych, 89º do mundo, enfrenta o vencedor do confronto entre o anfitrião Igor Kunitsyn e o alemão Rainer Schuettler. Em outra partida válida pela primeira rodada, o russo Teimuraz Gabashvili eliminou o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3) e 6/3. Ele vai buscar uma vaga nas quarta-de-final contra o ganhador da partida entre o compatriota Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave número 1, e o checo Jiri Vanek. O campeão do Torneio da Rússia irá somar 175 pontos na Corrida dos Campeões e receberá US$ 142 mil em premiação. O russo Igor Andreev é o atual vencedor da competição.