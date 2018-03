Vôlei: argentino é destituído da FIVB Mario Goijman, presidente da Federação Argentina de Vôlei, foi destituído neste domingo do Conselho de Administração da FIVB, a entidade internacional do vôlei, depois de cumprir um período de suspensão. A Fivb acusa Goijman de ter assinado contratos de patrocínio que não eram de sua competência e sem autorização, no valor de US$ 158.888 dólares, por ocasião do Mundial organizado na Argentina, de setembro a outubro de 2002.