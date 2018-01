Vôlei argentino pode voltar aos torneios A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) autorizou oficialmente a volta da Argentina às competições internacionais, ao reconhecer a autoridade da Federação do Vôlei Argentino (FeVA), que substitui a Federação Argentina de Vôlei (FAV), suspensa em 2003 por não acatar as resoluções da FIVB. Com a suspensão, as seleções argentinas não foram à Copa do Mundo do Japão, em novembro, quando o Brasil classificou as equipes masculina e feminina para Atenas.