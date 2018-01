Vôlei: atenção agora é o ataque A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei se reapresentou nesta quinta-feira pela manhã ao técnico José Roberto Guimarães, em Barueri para a reta final de treinamentos para Copa do Mundo do Japão, de 1º a 15 de novembro, na briga por uma das três vagas para Olimpíada de Atenas/2004. Antes dos quatro jogos amistosos contra os Estados Unidos - as brasileiras venceram três partidas e perderam uma - o técnico priorizou o sistema defensivo da equipe. "Vamos continuar trabalhando o sistema defensivo, porém diminuindo o número de repetições. E aumentaremos o sistema ofensivo de ataque e contra-ataque", disse Zé Roberto. Como a equipe não pode perder a base de treinamentos, uma vez que enfrentará uma maratona de jogos "em 15 dias de Copa do Mundo, jogaremos 11 partidas praticamente consecutivas" a parte física não será reduzida. "Não podemos reduzir a intensidade, pois temos de ter lastro de treino. Nesta fase de transição, a velocidade será fundamental", explicou. No dia 25, a Seleção embarca para o Japão. Das 16 jogadoras que estão treinando - Fernanda Venturini, Fofão, Bia, Raquel, Elisângela, Leila, Érika, Virna, Paula, Sassá, Walewska, Valeskinha, Carol, Fabiana, Fabi e Arlene, apenas 12 embarcam para o Japão. "Ainda não sabemos quando será o corte. As jogadoras ainda estão em fase de avaliação", completou o técnico.