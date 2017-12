Vôlei: Banespa a uma vitória da final O Banespa/Mastercard pode conquistar nesta terça-feira vaga na final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Em São Bernardo, a equipe recebe o Náutico/Araraquara às 20h30, com transmissão da SporTV. Se vencer, o Banespa fecha a série semifinal melhor-de-três em 2 a 0 e espera o vencedor entre Ulbra/São Paulo e Wizard/Suzano. Em Araraquara, o time da capital ganhou o primeiro confronto por 3 a 0. ?O grupo tem de manter a mesmo postura, atuando com concentração e atenção. A expectativa é muito boa para a segunda partida?, diz Mauro Grasso, técnico do Banespa. Do lado de Araraquara, Romeu Beltramelli não quer que seus jogadores desanimem diante do favoritismo do adversário: ?Temos de jogar cada ponto como se fosse a decisão, com muita determinação. Todos sabiam que não seria fácil e não podemos desanimar. Temos de buscar o melhor sempre.?