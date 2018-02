Vôlei: Banespa bate Suzano na Superliga O Banespa repetiu o desempenho do Estadual e neste sábado venceu o clássico contra o Suzano, em partida válida pela quarta rodada do 1º turno da Superliga Nacional de Vôlei Masculino. A equipe do ABC venceu por 3 sets a 1 (parciais de 27-25, 25-15, 23-25 e 25-22), em 107 minutos. A partida foi realizada no Ginásio Cidade de São Bernardo do Campo (SP). O destaque do jogo foi o capitão do time da casa, Nalbert, homenageado com o Troféu Viva Vôlei. O próximo desafio do Banespa está marcado para o dia 18 deste mês, diante do Telemig Celular / Minas.