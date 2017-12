Vôlei: Banespa e Pinheiros na semifinal O Banespa/São Bernardo venceu, neste sábado, a Ulbra/Ferraz por 3 sets a 0 (25/21, 25/23 e 29/27), no ABC, pelo Estadual Masculino de Vôlei. Com o resultado, o Banespa enfrentará o Pinheiros em uma das semifinais da competição. O outro duelo será entre Unisul e Ulbra. No Feminino, a Finasa/Osasco venceu o Pinheiros, em Osasco, também neste sábado, por 3 sets a 2 (23/25, 23/25, 25/15, 25/19 e 15/7).