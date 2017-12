Vôlei: Banespa enfrenta a líder Unisul O confronto mais esperado do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei será realizado neste sábado, em Barueri (SP). A Unisul, líder do Estadual, recebe o atual campeão, Mastercard/Banespa/São Bernardo, às 16 horas. As duas equipes estão invictas e são apontados como favoritos na briga pelo título. A Unisul, time mais caro do Paulista, venceu todos os quatro jogos que disputou, mas está desfalcada do oposto Evandro, que torceu o joelho direito durante a partida com a Wizard/Campinas e ficará, no mínimo, quatro meses fora das quadras. O técnico do time de Barueri, Marcos Kwiek, tenta motivar o restante do grupo: "Temos de trabalhar o lado psicológico, porque todos ficaram abalados com esse incidente. Mas isso faz parte do esporte e temos um jogo muito importante. Trata-se de uma partida que pode nos dar uma boa vantagem na competição", diz. O Banespa venceu seus dois jogos, contra Santo André e São Caetano, mas o técnico Mauro Grasso ainda está preocupado com o entrosamento da equipe. "O mais importante é que nosso time jogue bem. Contra o São Caetano vencemos, mas não convencemos. Se jogarmos bem contra o Unisul podemos até vencer, mas se jogarmos mal daremos de graça a vitória a eles", analisou o treinador. O destaque da partida deve ser o levantador Vinhedo, que deixou o Banespa na temporada passada e se transferiu para a Unisul. Para substituí-lo, a equipe paulista contratou o veterano Talmo, que garante: "Fizemos treinos bons e o grupo mostrou-se envolvido. Precisamos ganhar regularidade no saque e no ataque. Mas só vamos ganhar entrosamento e acertar os posicionamentos com os jogos." Ainda pela quarta rodada, às 11 horas (com TV Cultura), a Telemig/Pinheiros recebe a Adep/Mogi. Em Campinas, a Wizard recebe a Ulbra/São Paulo,/Ferraz às 17 horas. No mesmo horário, o Shopping ABC/Santo André joga fora de casa com a Tamoyo/São Caetano. Pela manhã, às 11 horas, o Pinheiros enfrenta Mogi. Feminino - A competição terá três partidas neste sábado: às 13 horas, a Blue Life/Pinheiros recebe a Brasil Telecom. Às 17 horas, jogam UMC/Flex Pé x Mogi das Cruzes, Finasa/Osasco x Suzano.