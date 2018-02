Vôlei: Banespa vence 1.ª semifinal O Banespa/Mastercard derrotou o On Line/Herval na primeira partida pela série de melhor-de-cinco das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. O jogo, realizado em Novo Hamburgo (RS), terminou em 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 15/25, 25/20 e 25/23. Na fase classificatória, cada equipe havia vencido um jogo. O segundo confronto da série acontece na quarta-feira, às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo, em São Bernardo do Campo (SP).