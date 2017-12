Vôlei: Barueri sai na frente na final Fora de casa, o time do Unisul/Nexxera/Barueri venceu, neste sábado, o primeiro jogo da série melhor-de-três contra o Pinheiros/Telemig por 3 sets a 1 - parciais de 25/20, 20/25, 26/24 e 25/20 -, na decisão do Paulista Masculino de Vôlei. O Barueri fará o próximo confronto, em casa, às 20h30 de terça-feira, e ficará com o título regional caso vença novamente. Se der Pinheiros, a última partida será dia 26, também em Barueri.