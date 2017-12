Vôlei: BCN vence MRV no clássico paulista O BCN derrotou o MRV/São Bernardo e obteve na noite desta quarta-feira a segunda vitória no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. O time de Osasco, atual tetracampeão estadual e campeão brasileiro, venceu o atual vice-campeão da Superliga por 3 a 0, com parciais de 25/20, 25/15 e 25/20, em 1h08, no Ginásio Municipal Professor José Liberatti. O próximo jogo do BCN está marcado para sábado, contra o Ecus/Suzano, às 10 horas, em Suzano.