Vôlei: Behar/Shelda vencem no Mundial A rodada desta quarta-feira do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi marcada por dois duelos brasileiros. Em apenas 45 minutos, a dupla formada por Adriana Behar e Shelda derrotou Jack Silva e Juliana. As parciais foram de 21/18 e 24/22. Em outra partida de hoje, a dupla Ana Paul/Sandra passou por Ana Richa/Larissa, também em dois sets: as parciais foram de 21/14 e 21/13. A partida teve 40 minutos de duração.