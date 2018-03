Vôlei: Bernardinho convoca mais seis Outros seis atletas foram convocados nesta quarta-feira pelo técnico Bernardo Rezende para a Seleção Brasileira de Vôlei, que disputará a Liga Mundial a partir do dia 27: o líbero Escadinha, o ponta Roberto Minuzzi, os opostos Samuel, Evandro e Anderson e o meio-de-rede André Heller. Os atletas se apresentarão no domingo ao treinador, no Centro de Treinamento de Saquarema, no Rio de Janeiro.