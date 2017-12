Vôlei: Brasil bate Argentina na estréia A seleção brasileira masculina de vôlei estreou, nesta quarta-feira, com vitória na Copa América ao derrotar a Argentina por 3 sets a 0 (25/21, 25/23 e 25/19), em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nesta quinta, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho volta à quadra para encarar a Venezuela, a partir das 20h15, com ESPN Brasil. O Brasil começou sem ritmo no primeiro set e sofreu para virar o placar. O time só engrenou no segundo set e não deu mais chances ao adversário. "No começo, ficamos naquela moleza. Mas deslanchamos na hora certa e lutamos até o fim", disse o meio-de-rede Gustavo, gaúcho, que contou com o apoio da família, "sempre uma motivação a mais". No jogo de abertura, os Estados Unidos venceram o Canadá por 3 sets a 2 (24/26, 25/17, 25/22, 22/25 e 15/13). O destaque do jogo foi o novato Dallas Soonias, maior pontuador, com 26 pontos. "Foi um jogo divertido. É meu primeiro ano no time adulto", disse Soonias, de 20 anos. Nesta quinta, às 18 horas, os EUA enfrentam Cuba, terceira colocada na Liga Mundial.