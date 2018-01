Vôlei: Brasil derrota a Venezuela A Seleção Brasileira masculina de vôlei encerrou com 100% de aproveitamento (cinco vitórias em cinco jogos) o Campeonato Sul-Americano. Neste domingo, ratificou a conquista antecipada do título ao vencer a Venezuela por 3 sets a 1 (25/20, 25/15, 23/25 e 25/14). Com a vitória, os brasileiros terminam a competição com 10 pontos.