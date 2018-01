Vôlei: Brasil é campeão mundial juvenil A seleção brasileira juvenil feminina de vôlei conquistou hoje, na Tailândia, seu quarto título mundial, ao derrotar a China, na final, por 3 sets a 2, parciais de 22/25, 25/22, 25/17, 21/25 e 15/10, num jogo emocionante e equilibrado. "O primeiro set foi um pouco difícil. Demoramos a nos adaptar ao ritmo de jogo das chinesas. O tie-breaker foi aquele desespero, mas conseguimos chegar e vencer", disse o técnico Wadson Lima, sem esconder a alegria pela vitória. "É uma satisfação muito grande. Modificamos o time durante a competição e deu certo. Merecemos o título." Além do título, a meio-de-rede Fabiana Claudino tinha outro motivo para comemorar: recebeu o prêmio de melhor atacante da competição. "É muito bom ser campeã mundial. A alegria de ver nossa bandeira no lugar mais alto do pódio é muito grande." Capitã da seleção, Fernanda Gritzbach contou a promessa que fez há um ano. "Depois que conquistamos o título sul-americano, prometi que seríamos campeãs mundiais. O dever está cumprido."