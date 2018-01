Vôlei: Brasil enfrenta Portugal às 15h30 A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei faz nesta sexta-feira e sábado os últimos dois jogos da fase classificatória da Liga Mundial, diante do time de Portugal, em Betim, Minas Gerais. A partida desta sexta-feira, às 15h30, terá transmissão da Rede Globo. Os brasileiros, que estão atrás dos italianos no Grupo B, já estão classificados para a fase final, de 08 a 13 de julho, em Madri, e vão entrar em quadra focados em aprimorar o grupo para a fase espanhola. "O objetivo nesta reta final será a evolução da equipe. Vamos trabalhar forte para colocar todo o grupo em boas condições na fase final. Com a classificação alcançada, vamos corrigir as falhas que observamos nesta etapa e seguir o nosso plano de trabalho. Ainda temos muita coisa pela frente", declara o técnico do time, Bernardo Rezende. Sobre o time português, o treinador alerta: "É um grupo perigoso. Apesar de termos ganho por 3 a 0 os dois jogos em Matosinhos, eles quase nos superaram dois sets. Além disso, eles vieram sem responsabilidade nenhuma para o jogo." O atacante Giba, único jogador que começou jogando em todas as partidas, assinala: "Vamos treinar e nos aprimorar para a fase da Espanha. É o momento de acertar o time e corrigir as falhas que cometemos na fase classificatória." Em quais fundamentos? "Todos", responde rapidamente. O central Gustavo, com dores nas costas, continua fora da equipe, dando lugar a André Heller. "Ainda não sabemos se vamos poder contar com o Gustavo para os jogos contra Portugal, mas esta não é a minha maior preocupação. Quero vê-lo totalmente recuperado, já que precisamos dele 100% nas finais. Ele já não está sentindo mais dores e, aos poucos, está voltando aos treinos. Ele já fez musculação com o grupo e a tarde irá treinar com bola", alertou Bernardinho. Enquanto isso, André Heller tenta se entrosar com o grupo. "Precisamos reintegrar o André. Ele foi convocado novamente e chegou na sexta-feira à noite antes dos jogos contra a Itália. Ele nem teve muito tempo para se readaptar ao grupo", emendou o treinador. Giovane pede que o time garanta duas vitórias sem se complicar muito. "Sabemos que somos superiores tecnicamente. É claro que Portugal não irá entregar o jogo, nem facilitar a partida para o nosso lado, mas temos que fazer a nossa parte. Terminar a fase classificatória com duas vitórias em casa vai nos dar mais moral para a próxima fase na Espanha", afirmou o jogador mineiro.