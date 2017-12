Vôlei: Brasil enfrentará o Equador A fraca Seleção Equatoriana será a adversária da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na estréia do Torneio Classificatório para o Mundial, que será disputado a partir da próxima quarta-feira em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Segundo a tabela divulgada nesta quinta-feira, o grupo do time do técnico José Roberto Guimarães estréia contra o Equador às 20 horas. Além de Brasil, Equador e Argentina, participam Uruguai e Peru. A fórmula de disputa é simples: todas as equipes se enfrentam e as duas melhores garantem vaga no Mundial do Japão/2006. A equipe brasileira já está treinando em Saquarema e vem embalada pela conquista do quinto título do Grande Prix da Ásia. Não terá dificuldades para assegurar a vaga. O destaque fica para a volta da meio-de-rede Fabiana, que se recuperou de fratura no pé direito. A oposto Mari, que fez artroscopia no ombro direito, ainda não deve voltar à Seleção. Para a posição, o técnico José Roberto Guimarães contará com Sheilla. Outro destaque é a ponta Paula Pequeno, eleita a melhor jogadora do GP.