Vôlei: Brasil estréia contra a Tailândia A seleção brasileira feminina de vôlei começa nesta segunda-feira, a luta pelo tetracampeonato do Grand Prix. Na estréia, o time comandado pelo técnico Marco Aurélio Motta terá pela frente a Tailândia, em partida válida pela primeira rodada do grupo B. O duelo acontece a partir das 10h (horário de Brasília), no ginásio Palasassi, em Matera, na Itália. O Brasil venceu o Grand Prix nos anos de 94, 96 e 98. Na última temporada, as duas seleções se enfrentaram três vezes. No Grand Prix, as brasileiras venceram duas partidas: a primeira por 3 sets a 1 e a segunda por 3 a 0. No Campeonato Mundial, mais uma vitória: 3 sets a 0, na fase classificatória. ?Este primeiro jogo irá quebrar o ?gelo? da equipe. Precisaremos ter um bom saque e, principalmente, manter a regularidade durante roda a partida. Mesmo sendo a nossa estréia não podemos oscilar bons e maus momentos durante o confronto?, avaliou Marco Aurélio. ?Elas não têm muita opções táticas, muitas variações de jogo. O segredo será tentar impedir que elas joguem com a bola rápida. Para isso, o saque é fundamental?, completou o técnico. Marco Aurélio ainda não sabe começa o jogo com Paula ou Sassá. O restante da equipe deverá ter Marcelle (levantadora), Virna (ponta), Valeskinha e Fabiana (meios-de-rede). A líbero é Fabi. Mais dois jogos completam a rodada do grupo B, no ginásio Palasassi, em Matera. A partir das 13h (horário de Brasília), a China enfrenta o Canadá. Em seguida, às 16h, a Coréia joga contra a Rússia. Pela chave A, outros três jogos: Japão x Holanda, às 10h; Alemanha x Itália, às 13h; e Estados Unidos x Cuba, às 16h.