Vôlei: Brasil fica com vice no Sub-21 A seleção brasileira masculina juvenil (sub-21) perdeu, neste domingo, para a Rússia por 3 sets a 0 - parciais de 30/28, 25/18 e 25/23, e ficou com o vice do Mundial da categoria, disputado na Índia. Os brasileiros tentavam o terceiro título da competição - haviam conquistado em 1993 e 2001. Na decisão do terceiro lugar, a seleção de Cuba derrotou a Holanda também por 3 sets a 0 - com parciais de 25/23, 25/18 e 30/28.