Vôlei: Brasil já conhece adversários A Federação Internacional de Vôlei divulgou nesta quinta-feira a tabela da Copa dos Campeões, que será realizada em novembro, no Japão. A equipe feminina, do técnico José Roberto Guimarães, terá logo na estréia uma pedreira: a China, atual campeã olímpica. Já os comandados por Bernardinho Resende, favoritos absolutos na conquista do título, farão o primeiro jogo contra os Estados Unidos. As moças, que asseguraram vaga pela conquista do Sul-Americano, terão um começo duro na competição: no primeiro jogo, dia 15 de novembro, pegarão a China, campeã asiática. Na seqüência, os adversários serão Polônia (campeã européia), Japão (organizador), Estados Unidos (campeão da Norceca) e Coréia (país convidado). As atacantes Renatinha e Jaqueline, do Rexona/Ades, admitem que a estréia será duríssima, mas não se incomodam com as adversárias. ?A chave para ganhar delas é a união dentro da quadra. Sabemos que teremos de jogar muito para ganharmos delas, mas elas terão trabalho também. Além disso, todos os adversários serão difíceis?, diz Renatinha. Jaqueline, mais experiente, ressalta o equilíbrio entre os dois times. ?Será pauleira. Um jogo duríssimo e muito equilibrado, já que as duas seleções sempre jogam em alto nível. Vamos ter tempo para estudar cada jogadora delas. Na segunda-feira já nos apresentamos em Saquarema.? A atacante acha o confronto contra as chineses um jogo-chave: ?Quem ganhar esse primeiro jogo ganha moral na competição. Mas se perdermos, tudo bem, ainda teremos muitos jogos pela frente para ganhar ritmo e a competição.? A Seleção Masculina, que estréia no dia 22 de novembro, garantiu vaga porque venceu o Sul-Americano. Será a chance do grupo de Bernardinho se vingar da derrota na final da Copa América, quando foi surpreendida e perdeu para os Estados Unidos por 3 a 2. Além de norte-americanos, que levaram a vaga porque foram os campeões da Norceca, os rivais serão China (país convidado), Japão (organizador do campeonato), Itália (campeão europeu) e Egito (campeão asiático).