Vôlei: Brasil para ficar na história A meta é ambiciosa, mas não duvide de que a seleção de Bernardo Rezende conseguirá atingi-la. "Queremos fazer história. O que conquistamos até agora foi importante, mas não o suficiente. Nossa meta é bater a seleção americana de Doug Beal e chegar aos bicampeonatos olímpico e mundial seguidos. Dobrar o que já ganhamos", diz o meio-de-rede Gustavo, referindo-se ao lendário time dos EUA de Karch Kiraly, Dusty Dvorak, Stephen Timmons e Craig Buck - Robert Ctvrtlik e Jeffery Stork chegaram depois. Comandados por Beal, os americanos conquistaram o ouro na Olimpíada de Los Angeles (1984), no Mundial da França (86) e na Olimpíada de Seul (88). Três títulos seguidos, logo depois do fim do domínio da ex-União Soviética. O Brasil pode acumular dois títulos olímpicos e dois mundiais seguidos: é campeão mundial (Argentina/2002) e olímpico (Atenas/2004). Pode ser campeão mundial em 2006, olímpico em 2008 e alcançar a Itália em número de títulos da Liga Mundial - até 2008, o Brasil, pentacampeão da Liga, pode conquistar mais três ouros, somando oito. Gustavo, um dos melhores centrais do mundo, tem a equipe americana como referência. Bernardinho, fã de Beal, integrava a seleção brasileira que perdeu dos EUA na final olímpica de 84. O time tinha também Xandó, Montanaro, Renan, William, Amauri e Bernard. Cinco dias antes da decisão, o Brasil havia derrotado os EUA em partida inspiradíssima. "Seria ficar no topo por muito tempo, o que é sempre mais difícil", diz Gustavo, que está concentrado com a seleção em Saquarema (RJ). A partir de quarta-feira, o Brasil disputa a Copa América, em São Leopoldo (RS), e, em setembro, o Sul-Americano, em Lages (SC)."Nossa meta inclui vencer a Copa América e o Sul-Americano. Perder no Brasil seria a morte. Nunca perdemos um Sul-Americano. Imagine o estresse do Bernardinho." O Brasil, atual campeão, estréia contra a Argentina na Copa América, que ainda terá Venezuela, Canadá, Cuba e EUA. SUPERLIGA - Gustavo, fã do central Paulão, campeão olímpico em Barcelona (92), afirma que não pode pensar em encerrar a carreira sem o título da Superliga. "É minha maior frustração, mais até do que o título perdido nos últimos dois Pan-Americanos." Além do Mundial e da Olimpíada, Gustavo participou de quatro dos cinco títulos da Liga Mundial e de uma Copa do Mundo. Este ano, foi campeão da Copa Itália e do Campeonato Italiano, pelo Sisley Treviso. "Tenho mais três anos de contrato com o Treviso e depois quero jogar no Brasil. Até encaro a antiga comissão técnica do Suzano", brinca ele, sobre o briguento Ricardo Navajas. "Só tem um título que não posso mais ganhar, o do Mundial Juvenil. Fui vice e o Murilo (seu irmão), campeão. É motivo de gozação entre nós." No Brasil, o meio-de-rede, eleito o melhor bloqueador do Mundial de 98, só jogou no Banespa. Em 93, aos 17 anos e com já 2,03 m, encarou a peneira do clube e passou - a carreira de Murilo também começou na peneira. A altura exagerada para a idade era motivo de trauma para o menino Gustavo. "Era sempre o último da fila, desengonçado..." Ficou 8 anos no Banespa antes de ir para os italianos Ferrara (2 temporadas) e Latina (1 ano). "Não havia saído de Passo Fundo até passar pela peneira. Morei por muito tempo no alojamento. No auge, chegou a ter 15 meninos. E quem limpava o banheiro? (risos). Era uma zona e tenho saudade." A primeira convocação para a seleção foi em 97, com o técnico Radamés Lattari. Na época, aprimorou o bloqueio. Hoje, o guru é Chico dos Santos, da comissão técnica de Bernardinho. Aponta Mastrangelo, da Itália, como um dos melhores bloqueadores do mundo. Admirava o holandês Bas van der Goor, que encerrou carreira por problemas de saúde. "Nunca tive medo de bloquear ninguém. Mas o Anderson... (risos). Às vezes, tiro a mão. As bolas dele arrebentam os dedos. Por isso, usamos esparadrapo. Alguns têm dedinhos mais fracos e juntam quase todos. O Dante, por exemplo (risos). Sou gaúcho. Quase não uso."