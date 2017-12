Vôlei: Brasil passa fácil por Cuba A seleção brasileira masculina e vôlei não encontrou dificuldades e derrotou Cuba por 3 sets a 0, na tarde deste sábado e se classificou para a final da Copa América, que está sendo disputada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O time do técnico Bernardinho Resende não precisou se esforçar muito e parciais de 25/20, 25/21 e 25/11, em pouco mais de 1 hora de partida. Na final - marcada para este domingo, às 14 horas (de Brasília) - o Brasil vai enfrentar o vencedor do confronto entre as seleções dos Estados Unidos e Argentina, que jogam ainda neste sábado. O Brasil vai em busca do tetracampeonato da Copa América. A eliminada Cuba já venceu a competição duas vezes.