Vôlei: Brasil pegará Finlândia na Liga A Federação Internacional de Vôlei anunciou, nesta quarta-feira, que a Finlândia substituirá a Grécia na próxima edição da Liga Mundial, em 2006. Assim, os finlandeses participarão pela segunda vez da competição e serão adversários do Brasil, atual campeão, na primeira fase. Argentina e Portugal completam o grupo. Os gregos foram excluídos do torneio por não terem cumprido os requisitos exigidos pela FIVB. ?Os regulamentos da Liga Mundial exigem a expedição de todos os documentos e acordos requeridos por uma organização profissional antes da reunião do Conselho da Liga Mundial, fato que não aconteceu e por isso a equipe grega está fora". informou a entidade em comunicado. A primeira fase da Liga Mundial, que dará US$ 20 milhões em prêmios, será disputada de 14 de julho a 20 de agosto. O Brasil fará sua estréia contra a Argentina, em Buenos Aires.