Vôlei: Brasil perde bronze para Cuba A seleção brasileira feminina de vôlei deixou escapar a medalha de bronze dos Jogos de Atenas. Foi superada por Cuba, neste sábado, por 3 sets a 1, parciais de 25/22, 25/22, 14/25 e 25/17, na decisão do terceiro lugar do torneio olímpico. Esta é a pior campanha do Brasil nos últimos anos. Em Sydney/2000 e em Atlanta/1996 levou bronze - em ambas semifinais, perdeu para as cubanas. Já em Barcelona/1992, as brasileiras também terminaram na quarta colocação. Cuba, ao menos, sobe ao pódio: tricampeã olímpica, não lembrava o que era ficar fora de uma decisão. O time do técnico José Roberto Guimarães estava abatido. As meninas não haviam se recuperado da derrota, de virada, para a Rússia na semifinal. Assim, o Brasil entrou "derrotado". Perdeu para si próprio tanto na semifinal quanto no jogo deste sábado. Mari, a principal atleta brasileira nos Jogos - mas que errou bolas decisivas contra as russas -, nem entrou em quadra. E, desse jeito, ficou fácil para as cubanas.