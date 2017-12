Vôlei: Brasil reage e vence a Turquia A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Turquia neste domingo, por 3 sets a 1, de virada, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Japão. As parciais foram de 27-29, 25-19, 25-23 e 25-10. Com a vitória, o Brasil sobe para sexto lugar na classificação geral. Só os três primeiros se classificam para as Olimpíadas de Atenas. Na madrugada desta segunda-feira, as meninas do Brasil voltam à quadra para a partida contra a Polônia, que hoje perdeu para República Dominicana por 3 a 1 (25-21, 25-17, 25-27 e 25-20). Na terceira partida do grupo, a China não teve problemas e venceu Cuba por 3 a 0 - parciais de 25-20, 25-17 e 25-19. No Grupo A, a seleção dos Estados Unidos venceu a Argentina por 3 a 0 (25-11, 25-14 e 25-14). A Itália bateu a Coréia (25-14, 25-19 e 25-17) e o Japão venceu o Egito (25-10, 25-15 e 25-21).