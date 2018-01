Vôlei: Brasil tira invencibilidade cubana O Brasil se despediu da primeira fase do Grand Prix de vôlei feminino com uma importante vitória diante de Cuba, na madrugada deste domingo, em Taiwan. Depois de um primeiro set irregular, as brasileiras dominaram o jogo e venceram por 3 a 1, parciais de 22/25, 25/20, 25/19 e 25/23. Essa foi a primeira derrota cubana na competição. Agora, as caribenhas somam oito vitórias e uma derrota, campanha idêntica a das brasileiras e das chinesas, que na despedida da primeira fase foram derrotadas por 3 a 0 pelas Itália (25/25, 25/22 e 25/22). As italianas, assim como a Holanda, que derrotou a Coréia do Sul por 3 a 0 (25/12, 25/20 e 25/15), e o Japão, por ser o país sede, estão garantidas na fase final, que terá início na próxima quarta-feira, dia 13 de julho, em Sendai.