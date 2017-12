Vôlei: Brasil vence China de virada Depois de ter sido amplamente dominada nos dois primeiros sets, a Seleção Feminina de Vôlei virou de forma espetacular, na madrugada de hoje (horário de Brasília), no Ginásio Metropolitano de Tóquio, e derrotou a seleção da China, atual campeã olímpica, por 15/25, 17/25, 25/20, 25/20 e 15/8, na abertura da Copa dos Campeões. Até a semana passada, o objetivo do técnico José Roberto Guimarães era dar homogeneidade ao time, já que não podia contar com algumas jogadores importantes, como Paula Pequena, que está grávida de dois meses. Zé Roberto, inclusive, não escondia a preocupação de estrear justamente contra as campeãs olímpicas, responsáveis pelas duas únicas derrotas do time brasileiro este ano. A vitória na partida inaugural, como não poderia deixar de ser, encheu as meninas de confiança, que na madrugada de quarta-feira (4h de Brasília) terão pela frente o selecionado da Polônia, atual campeã européia. Nos dois primeiros sets, as chinesas foram quase perfeitas no saque, nos bloqueios e nas combinações de ataque, envolvendo por completo as brasileiras. Mas a partir do terceiro set o jogo mudou da água para o vinho, com as brasileiras melhorando em todos os fundamentos e mostrando personalidade. No terceiro set, o Brasil foi com tudo para cima das chinesas, que chegaram a assustar, ao fazer 8 a 6. Mas as brasileiras reagiram, empataram a partida em 12 a 12 e dominaram o set a partir daí. Forçando o saque e distribuindo melhor as bolas, o time de Zé Roberto fechou o set numa cortada de Jacqueline. O quarto set começou muito equilibrado, com chinesas e brasileiras alternando-se no marcador até o empate em 15 a 15. A partir daí o Brasil começou a virar bem todas as bolas, com Sassá e Jacqueline se impondo, e abriu quatro pontos de vantagem até levar a decisão para o tie-break. No set decisivo, o Brasil começou logo fazendo um belo ponto de bloqueio e aproveitou dois erros das chinesas, para abrir uma vantagem de três pontos. As chinesas, no entanto, empataram a partida em 7 a 7, aproveitando-se de muitos erros de passe brasileiro. Mas o Brasil voltou a se acertar na quadra e abriu novamente uma boa vantagem, 11 a 7, até fechar o tie-break: 15 a 8.