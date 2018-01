Vôlei: Brasil vence e fica perto da vaga A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou Portugal por três sets a zero, neste domingo no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, e disparou na liderança do Grupo A da Liga Mundial, com 15 pontos, agora com dois a mais que os portugueses. As parciais foram de 25/21, 25/20 e 25/23. Os próximos adversários do Brasil serão o Japão, no próximo domingo em São Paulo, e a Venezuela, em Belo Horizonte. Caso vença os dois confrontos, a seleção brasileira conquistará a vaga para a fase decisiva da Liga Mundial, prevista para o mês que vem na Sérvia e Montenegro, independentemente dos resultados obtidos por Portugal. Apesar do bom resultado, o técnico da seleção brasileira, Bernardinho Rezende, viu alguns problemas no time: ?Houve bons momentos da equipe na partida. Mas falta mais constância no saque. Ao ataque também falta entrosamento?, analisou o treinador.