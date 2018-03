Vôlei: Brasil vence fácil a Espanha A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Espanha por 3 sets a 0 nesta segunda-feira em amistoso de preparação para a Liga Mundial. Realizada na cidade espanhola de Guadalajara, a partida teve as parciais de 25/18, 25/16 e 25/21, em apenas 1h13 de duração. As seleções voltam a se enfrentar nesta terça-feira, desta vez em Madri, a partir das 14 horas (horário de Brasília). Este foi o quarto amistoso prepatório da seleção na Europa. Na semana passdada, o time do técnico Bernardinho jogou três vezes com a Holanda: venceu duas e perdeu uma. A Liga Mundial - a primeira competição oficial da seleção brasileira na temporada 2003 - será disputada entre 16 de maio e 13 de julho.