Vôlei: Brasil vence fácil a Espanha A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei não teve dificuldade e venceu a Espanha por 3 sets a 0 na manhã deste domingo, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em partida válida pela fase de classificação da Liga Mundial. O Brasil manteve o controle da partida durante todo o jogo, e no último set o técnico Bernardinho Rezende se deu ao luxo de praticamente colocar um time reserva em quadra. Mesmo assim, a equipe manteve o padrão e venceu com facilidade. As parciais foram de 25/16, 25/22 e 25/16. Com esse resultado, a Seleção mantém a liderança invicta do grupo, que tem ainda as seleções de Grécia e Portugal. No próximo final de semana, a Seleção Brasileira enfrenta Portugal, em Campo Grande-MS Ao contrário do ontem, quando o Brasil venceu por 3 a 1, mas teve uma performance abaixo do esperado, Bernardinho elogiou o time. ?Desta vez fomos melhor. A defesa esteve muito bem e a defesa é o termômetro de tudo?, disse ele.