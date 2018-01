Vôlei: Brasil x Polônia em Macau A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Polônia, na abertura da 2ª etapa do Grand Prix da Ásia, sexta-feira, às 7 horas (de Brasília), em Macau (SporTV). O Brasil venceu a Polônia, na 1ª fase, por 3 a 0. "Os times se conhecem um pouco mais. É uma seleção nova, com um bloqueio pesado pela estatura das atletas", diz Sheilla, que completa 22 anos no dia do jogo.