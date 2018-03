Vôlei: brasileiras campeãs na Itália As brasileiras Walewska e Fofão conquistaram nesta terça-feira o título da Liga Italiana de Vôlei. As atletas ajudaram o Perugia a bater o Bergamo por 3 sets a 1 (26/24, 23/25, 25/15 e 25/17) e fechar a série melhor-de-cinco em 3 a 1. A meio-de-rede Walewska foi eleita a melhor do jogo final, com 17 pontos anotados. Assim, o Perugia conquistou o bicampeonato. O time já tinha vencido a Copa Itália, que reúne as oito melhores equipes da fase classificatória da Liga.