Vôlei: brasileiras enfrentam búlgaras Adriana Behar e Shelda, medalhistas de prata em Atenas, superaram nesta quarta-feira os dois primeiros desafios da etapa final do Circuito Mundial de Vôlei de Praia de 2004, o qual já conquistaram o título por antecipação. As hexacampeãs mundiais estão classificadas para as oitavas-de-final e vão enfrentar nesta quinta as irmãs búlgaras Yanchulova, em arena montada na Praia de Copacabana. "Jogar contra elas é sempre difícil. Já nos enfrentamos várias vezes e a última foi agora em Atenas (venceram por 2 sets a 1). Temos que minimizar os erros para derrotá-las", declarou Shelda. Behar e Shelda derrotaram na estréia da competição a também dupla brasileira Maria Clara e Carol por 2 sets a 1, com parciais de 21/13, 18/21 e 15/7, em 47 minutos. O jogo foi marcado pelo equilíbrio e a maior experiência e categoria das hexacampeãs prevaleceu no "set decisivo". "As meninas são novas e mostraram muita vontade de vencer. Foi difícil. O saque da Shelda, no último set, foi decisivo para as coisas ficarem mais fáceis", declarou Behar. Ainda pela manhã, as medalhistas de prata em Atenas voltaram às quadras e não encontraram dificuldades para vencer as austríacas Sara Montagnolli e Sabine Swoboda, por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/18, em 36 minutos. A mesma performance teve a dupla formada por Ana Paula e Sandra. Venceu os dois jogos e também está classificada para as oitavas-de-final do Circuito Mundial. Elas enfrentarão nesta quinta pela manhã Luciana Perrota e Daniela Gatelli. "São bem experientes, têm um ataque forte e jogam à base de bolas muito altas", afirmou Sandra. Ana Paula destacou que a eliminação nas quartas-de-final dos Jogos Olímpicos de Atenas ainda atormenta a dupla. Lembrou, porém, que o momento é de esquecer o passado e se concentrar na competição realizada em Copacabana. "Recuperamos o cansaço com uma semana, mas o psicológico é mais difícil. A saída é treinar e jogar. Quero terminar o ano bem para já entrar em 2005 animada", contou Ana Paula, que admitiu ter ficado "bastante" abalada com a eliminação para a dupla Adriana Behar e Shelda em Atenas. No início da manhã, Ana Paula e Sandra estrearam bem ao derrotar as canadenses Bryce Barry e Natalie Luckiw, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/12), em 31 minutos. Na seqüência, venceram as italianas Diletta Lunardi e Daniela Gatelli, também por 2 a 0, parciais de 21/11 e 21/11, em apenas 30 minutos. Nesta quinta-feira, começa a disputa da fase principal do torneio masculino. Estarão em atividade, entre outros, os medalhistas de ouro dos Jogos de Atenas, Emanuel e Ricardo.