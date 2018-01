Vôlei: brasileiras estréiam no Mundial Quatro duplas brasileiras iniciam nesta terça-feira a luta pelo título da quinta edição do Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado em Berlim, na Alemanha. Larissa/Juliana, Adriana Behar/Shelda, Ana Paula/Leila e Sandra/Ágatha entram em quadra com um desafio extra: trazer o título de volta para o país. O Brasil venceu três das quatro edições do torneio - Los Angeles/97 (Jacqueline/Sandra) e França/99 e Áustria/2001 com Adriana Behar/Shelda. Em 2003, nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, o troféu ficou com as norte-americanas Walsh/May, que derrotaram Adriana/Shelda na final. Atual líder do ranking mundial, a dupla formada por Larissa/Juliana é favorita ao titulo. Finalistas das quatro etapas da temporada do Circuito Mundial, campeãs na China, Itália e Suíça e vice no Japão, a dupla terá um desafio inédito este ano: as atletas norte-americanas, que, por estarem disputando o circuito nos Estados Unidos, ficaram de fora dos primeiros torneios do Circuito Mundial.