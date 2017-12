Vôlei: brasileiro bate recorde na Itália O vôlei brasileiro continua superando limites. O jogador Joel, que atua pelo Montichiari, da Itália, estabeleceu nesta quinta-feira um novo recorde de pontos diretos de saque na Divisão A-1 - a principal categoria do vôlei no país. O brasileiro fez 59 pontos em vinte partidas e superou a marca estabelecida pelo italiano Andrea Sartoretti na temporada 2001/2002, quando marcou 58 pontos ao longo de 100 sets disputados como jogador do Cuneo. O brasileiro, que joga sua primeira temporada na A-1, só precisou de 84 sets para estabelecer este novo recorde, naquele que é considerado o melhor campeonato de vôlei do mundo.