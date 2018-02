Vôlei: brasileiros migram para a Itália Desde que assumiu a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, o técnico Bernardo Rezende nunca contou com tantos jogadores que atuarão na Itália na próxima temporada. Dos 16 atletas que compõem o elenco brasileiro que está disputando a Liga Mundial, nove jogarão na Itália depois dos Jogos Olímpicos de Atenas. Na última temporada, cinco jogadores da Seleção Brasileira atuaram na Itália e um no Japão. Do grupo que estava na Itália em 2003/2004, apenas o meio-de-rede Rodrigão e o ponta Nalbert estão voltando ao Brasil. Rodrigão passou uma temporada no Ferrara, e Nalbert, que estava no Macerata, retorna após cinco temporadas jogando naquele País. Fazendo o caminho contrário, rumo à Europa, pela primeira vez, estarão André Heller, Roberto Minuzzi, Anderson, Ricardinho e Escadinha. Depois de três anos jogando no NEC, do Japão, o oposto Anderson, um dos principais atacantes do time brasileiro, irá jogar no Piacenza, ao lado do também estreante Escadinha. "Vou mais por causa do nível do Campeonato. O Italiano é o melhor do mundo. No Japão não é ruim, mas já deu o que tinha de dar", diz Anderson, de 29 anos e 1,92. "Com essa altura, tenho de me aprimorar muito. Tenho de sacar melhor, bloquear melhor e defender. No Japão treina-se entre uma hora e meia e duas horas por dia. Chega um momento em que você se iguala aos jogadores de lá, e isso não é uma boa para mim", diz o atleta. A condição de estrela no Campeonato Japonês não importava para o oposto: "No Japão eu era "O" Anderson, não importava se eu estava jogando bem ou mal, eu nunca saía. Quando chegava na Seleção, eu sentia muita diferença nos treinos", admite. A revelação da Superliga 2003/2004 também está de mudança para a Itália. Aos 22 anos, o atacante Minuzzi, que tem 2,02 m, vai jogar no Macerata. "Esse é um projeto de três anos. Sei que esse primeiro ano vai ser muito difícil, eu nem posso em pensar muito em ficar entrando em quadra. A partir do segundo ano já quero entrar firme, para também atingir meu objetivo de me colocar na Seleção", declara o atleta, que garante não ter pensado no salário na hora de trocar de time. "Quando me chamaram para jogar na Itália, eu nem quis saber das propostas do Brasil para não prejudicar esse projeto de jogar na Itália. Mas claro que todo mundo sabe que está complicado o Real competir com o Euro - é mais ou menos um para quatro", ressalta. No terceiro ano jogando no Modena, Dante, de 23 anos, terá a companhia do levantador Ricardinho, que deixou o Telemig/Minas, e do meio-de-rede André Heller, que saiu da Unisul. "Lá é a cidade perfeita para se jogar porque em Modena todo mundo entende de vôlei, a cidade respira vôlei. Mas ao mesmo tempo não tem aquela cobrança enorme de "tem de ganhar". Lá a gente se cobra, mas o presidente do clube não fica pressionando. Tenho certeza de que eles vão gostar." Com 28 anos, Ricardinho acredita que este é o melhor momento para jogar na Itália. Mas ele não quer saber de deslumbramento: "Mantenho sempre os pés no chão, para mim vai ser como uma equipe qualquer. Acho que já tenho uma bagagem boa, este é o momento ideal para ir jogar no exterior. Já tive várias propostas, mas acho que agora é a hora exata." Sobre as expectativas, o levantador diz: "Esperei um convite de uma equipe de ponta, e foi muito bacana eles terem vindo atrás de mim." Aos 25 anos, o meio-de-rede Rodrigão, de 25 anos, volta ao Brasil após jogar uma temporada no Ferrara. "Foi muito bacana, volto com a experiência que ganhei. Foi uma temporada bacana, mas o mercado italiano ainda não estava aberto quando o Suzano me fez uma boa proposta. Preferi assinar porque me senti mais seguro em já ter uma proposta", assinala. Rodrigão já jogou no time dirigido por Ricardo Navajas, e acha que tem muito a oferecer ao time. "Dessa vez vai ser mais fácil, já conheço o trabalho do Ricardo, já conheço o time. Voltei também porque estava com saudade de casa, este próximo ano seria muito complicado para meus filhos ficarem comigo na Itália", conclui. Nalbert está sendo sondado pelo Banespa, segundo José Montanaro Júnior, gerente da equipe. Nalbert não confirma: "Volto para o Brasil de qualquer jeito, mas não sei para qual clube. Depois de cinco anos na Itália, acho que chega", diz o atacante, que tem 29 anos e está se recuperando de contusão no ombro esquerdo.