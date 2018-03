Vôlei: brasileiros perdem na China Os campeões olímpicos Ricardo e Emanuel terminaram com a segunda colocação na etapa de abertura do Swatch-FIVB World Tour/Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Hoje, na decisão, em Xangai, na China, a dupla brasileira foi derrotada por Christoph Dieckmann e Andreas Scheuerpflug, da Alemanha, por 2 sets a 1 (18/21, 21/15 e 14/16). Na disputa de terceiro lugar, os alemães Markus Egger e Martin Laciga também superaram Harley e Benjamin por 2 a 1, com parciais de 16/21, 24/22 e 15/10. Esta foi a 15ª decisão disputada por Ricardo e Emanuel no Circuito Mundial. A dupla brasileira soma 12 vitórias em 25 etapas, acumulando 139 vitórias e 27 derrotas. Com o resultado de hoje, os alemães Dieckmann e Scheuerpflug quebraram o tabu de nunca terem vencido os campeões olímpicos em uma final na competição. Além disso, os europeus conseguiram a primeira vitória após três derrotas consecutivas para Ricardo e Emanuel. A segunda etapa do torneio masculino no Circuito Mundial será disputada na Croácia, de 8 a 12 de junho. Será a penúltima competição antes do Campeonato Mundial, na Alemanha, que acontecerá de 22 a 26 de junho.