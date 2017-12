Vôlei: Bruno vive pesadelo na França Bruno Zanuto está de volta, após passar três meses na França, para jogar a Superliga Masculina de Vôlei pela catarinense Unisul/Cimed. O que deveria servir para projetar o jovem jogador na Europa e servir para seu crescimento profissional virou um pesadelo. E com ingredientes como ter de morar num apartamento sem luz, não receber o adiantamento de salário, quase não treinar e esquentar o banco do Paris - atuou em um dos oito jogos que do time pelo Campeonato da França e a Liga dos Campeões. Bruno, de 21 anos, 2 metros e 97 quilos, precisou trocar de agente e, após muita briga, está de volta. "Briguei com a confederação (que tem restrições para a ida de atletas com menos de 23 anos para o exterior) para ir e tive de brigar para voltar", explica. "Fui por causa do dinheiro, mas também porque acreditei que poderia me projetar na Europa e, ao mesmo tempo crescer, acrescentar algo na minha carreira, visando um dia estar na seleção. Mas não encontrei tranquilidade em quadra e nem condições fora." Bruno disse hoje, em Florianópolis, que está aliviado por ter retornado - o brasileiro Roim foi para Paris. Entende que terá bom entrosamento no time do técnico Weber, atual campeão da Superliga, e dono de uma boa estrutura tanto quanto a dos times em que jogou, como o Banespa e o Minas. "Me identifico com o grupo e o estilo da Unisul. Agora sei que terei um treinamento muito bom." Sobre sua passagem pelo Paris, o time de vôlei da capital francesa, não teve sequer chance para mostrar o jogador que é. "Não fui posto a prova", resume, dizendo que foi "encostado", mesmo nos treinos, desde o dia em que chegou. O técnico, o camaronês Erik Ngapeth, queria um oposto e não um ponteiro, explica Bruno. "E ele já tinha um ponteiro da Tunísia", acrescenta. Levou um susto com a falta de infra-estrutura e o número de horas que o time treina. "O treinamento é insuficiente, o nível é muito fraco perto do que se faz no Brasil", testemunha. O time dividia o ginásio do Paris Universidade Clube com a comunidade e podia usar a quadra por duas horas, a cada período de treino, não mais. O Banespa, observa Zanuto, treinava de quatro a seis horas diárias, mais a preparação física. "O time tem bons jogadores, mas treinava entre 40 minutos e 1h20min com bola por período, o que é insuficiente. Sai de lá muito insatisfeito." Engano - Além do aspecto técnico, Bruno acha que o Paris também tinha problemas administrativos e não cumpriu itens do contrato. "Eu não tinha carro porque eles diziam que eu iria morar a cinco minutos do treino. O ginásio ficava a 40 minutos, de ônibus. Quando cheguei passei dez dias comendo na rua - o fogão era elétrico e o apartamento não tinha luz - com 100 euros. Prometeram um professor de francês e quando fui cobrar me mandaram para a assistência social." Bruno não aprendeu com o vôlei francês, mas sim com o processo que está aliviado por ter conseguido reverter. "Sair do País jovem foi escolha minha, mas não encontrei o que tinham me prometido. Acho que para o jogador jovem, que ainda não completou o ciclo até a seleção principal, não há melhor lugar do mundo para jogar do que o Brasil."