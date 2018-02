Vôlei: Campos vence MRV de virada O Automóvel Clube/Campos recebeu neste domingo a MRV/Minas e, de virada, venceu por 3 sets a 2, parciais de 17/25, 25/22, 21/25, 25/21 e 22/20, em 2h21min. Com a vitória, o time fluminense empatou a série melhor-de-cinco jogos das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei em 1 a 1. O terceiro confronto será na quinta-feira, em Belo Horizonte. No mesmo dia, em Osasco, pode ser definido um finalista. Pela outra semifinal, o BCN, que lidera a série por 2 a 0, recebe a Rexona/Curitiba, e se classifica se vencer. No jogo deste domingo, Jaline, de Campos, que entrou no primeiro set e não saiu mais, foi a atacante mais eficiente, com 21 pontos. Também foi eleita a melhor em quadra, recebendo o troféu VivaVôlei. ?Estávamos precisando desta vitória. No primeiro jogo, ficamos ansiosas e pecamos em detalhes. Trabalhamos a semana inteira para reverter este quadro e conseguimos. Hoje (ontem), o time todo teve uma excelente atuação e conseguimos empatar a série?, disse a jogadora. SELECOES - Começa nesta segunda-feira a temporada 2003. A Seleção Feminina, que se prepara para a Montreux Volley Masters, na Suíça, em junho, apresentou-se ontem ao técnico Marco Aurélio Motta. O dia foi dedicado a avaliações físicas. A Masculina, que de maio a julho disputará a Liga Mundial, apresenta-se nesta segunda ao técnico Bernardo Rezende.