Vôlei chega a Tóquio e já inicia treinos Logo depois de chegar em Tóquio nesta quarta-feira, verificar a hospedagem no portentoso hotel Shinagawa Prince, almoçar e reunir os jogadores, a seleção brasileira masculina de vôlei seguiu diretamente para um ginásio local fazer sessões de musculação visando o confronto contra a Sérvia e Montenegro, sexta-feira, às 4 horas (Brasília), com transmissão da SporTV. ?Nós não podemos parar. Dentro de dois dias jogaremos uma partida decisiva contra os sérvios?, revelou o técnico Bernardinho. Invictos na Copa do Mundo do Japão, os brasileiros, campeões do mundo, e os sérvios, campeões olímpicos, disputam uma final antecipada do torneio. O vencedor do duelo deve garantir o título e uma vaga aos Jogos Olímpicos de Atenas. Depois dos sérvios, o Brasil enfrenta os EUA e o Japão. Além do Brasil, Sérvia e Montenegro, China e Tunísia também iniciaram seus treinos. As demais equipes ganharam descanso. Na quinta-feira, em mais um dia de ?folga?, os jogadores vão reconhecer a quadra Yoyogi, local das partidas, e o ginásio Metropolitano, onde devem fazer seus treinamentos. Antes, porém, devem realizar um passeio turístico pelo local.