Vôlei: China vence Rússia e segue líder A seleção feminina da China, atual campeã mundial, derrotou a da Rússia por 3 a 0, no torneio olímpico de vôlei, em partida válida pelo Grupo B disputada neste domingo. As parciais foram de 25/15/25/16 e 28/26. As chinesas mantêm a liderança com 10 pontos e as russas caíram para a segunda posição, com 8. A outra força do Grupo é a equipe de Cuba, que tem 7 pontos e hoje enfrenta a seleção dos EUA.