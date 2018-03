Vôlei: clubes na crise de todos os anos Nem mesmo o inédito título do Mundial da Argentina, conquistado pela Seleção Brasileira Masculina de Vôlei no ano passado, impulsionou a modalidade dentro do país. O vôlei está em queda ? fato comprovado com a extinção da modalidade no Palmeiras e a ameaça do fim do grupo de Araraquara. Atletas e técnicos desempregados em São Paulo pedem ajuda à Federação Paulista e à Confederação Brasileira. Leia mais no Jornal da Tarde