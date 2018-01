Vôlei da Rússia garante vaga em Atenas A seleção russa de vôlei masculino garantiu neste sábado o passaporte para os Jogos Olímpicos de Atenas ao derrotar a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25-19, 25-17 e 25-16, na final do torneio de classificação europeu, disputado em Leipzig, na Alemanha. Com o resultado, a Rússia torna-se o quinto país a garantir vaga na olimpíada ao lado de Grécia (país-sede), Brasil, Itália e Sérvia e Montenegro.