Vôlei da Venezuela vence a Argentina Campeã pan-americana, a seleção da Venezuela confirmou o favoritismo e venceu a Argentina por 3 sets a 1, de virada, nesta terça-feira no Rio de Janeiro, na abertura do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino. O time venezuelano começou desconcentrado e perdeu o primeiro set, mas reagiu e garantiu a vitória até com certa de facilidade. As parciais foram de 19-25, 25-20, 25-19 e 25-19. ?Creio que jogamos um pouco abaixo do nível apresentado no Pan, mas temos de levar em conta que se trata de uma estréia e o primeiro jogo sempre é complicado?, disse o técnico da Venezuela, Miguel Cambero. ?O nosso time estava um pouco nervoso, por isso, apenas me limitei a pedir calma e concentração. Eu sabia que assim iríamos melhorar e recuperar o nosso jogo?, acrescentou. ?O mais importante, no entanto, foi ter começado com vitória?, resumiu. O Sul-Americano - que está sendo realizado no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona Oeste do Rio - classifica o campeão para a Copa do Mundo, marcada para novembro, no Japão. A Copa classifica para as olimpíadas de Atenas. O Brasil estréia no torneio dentro de instantes. Às 18 horas, enfrenta a seleção do Chile.