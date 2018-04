Vôlei de ouro desfila pelas ruas do Rio A seleção brasileira masculina de vôlei desfila neste momento em dois carros do Corpo de Bombeiros pelas ruas do Rio, após a desembarcar nesta quarta-feira pela manhã no aeroporto Internacional Tom Jobim. Na chegada, o técnico Bernardinho manifestou seu desejo de permanecer no cargo, ao contrário dos jogadores Nalbert, Giovane e Maurício que estão deixando o grupo. "É claro que quero continuar à frente da equipe, este é o meu desejo, mas quero conversar com os jogadores para saber o que eles estão pensando com relação ao próximo ciclo olímpico", disse Bernardinho. A seleção medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas está sendo recebida com festa pelos cariocas. Já no Aeroporto cerca de 300 pessoas iniciaram as comemorações pelo triunfo. A previsão é a de que a carreata termine às 15 horas, quando todos chegarão ao Leblon, na Zona Sul do Rio. De lá, os jogadores serão dispensados e liberados para retornarem a seus estados de origem.