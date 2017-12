Vôlei de praia: 2 duplas do Brasil no pódio O pódio da terceira etapa do Swatch-FIVB World Tour/Circuito Mundial de Vôlei de Praia, encerrada hoje, na cidade de Lianyungang, na China, teve a presença de duas duplas brasileiras. Ricardo e Emanuel foram vice-campeões, enquanto Pará e Pedro Cunha, que saíram do qualifying, terminaram na terceira colocação. Na final, Ricardo e Emanuel foram derrotados pelos espanhóis Bosma e Herrera, oitavos colocados do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 19/21 e 19/21. Na decisão de terceiro lugar, Pará e Pedro superaram, pela segunda vez na competição, os norte- americanos Rogers e Scott por 2 a 0 (21/10 e 21/17). Sérvia e Montenegro sediará a quarta etapa do Circuito Mundial a partir de quarta-feira.