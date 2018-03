Vôlei de Praia: Brasil avança O Brasil já assegurou pelo menos a presença de duas duplas femininas nas semifinais do Aberto de Xangai, primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Sandra Pires-Agatha Bednarczuk; Larissa França-Felisberta Silva; Adriana Behar-Shelda Kelly - primeiras cabeças-de-chave - e Ana Paula-Shaylyn Kelly foram as duplas que passaram às quartas-de-final. Os vencedores desta fase avançam às semifinais. Junto com brasileiras, continuam na competição três duplas européias: as gregas Karadassiou-Arvanuiti; as holandesas Mooren e R. Kadijk e as alemãs Pohl-Rau. Também se classificou a dupla local Tian Jia e Wang Fei.